Невдалі потуги російських олігархів

Російські олігархи програли суди у Британії щодо зняття санкцій з їхніх активів. Знайти аргументів на свою користь їм не вдалося.

Цікаво У Лондоні продають на аукціоні резиденцію Фредді Мерк'юрі за 30 понад мільйонів

Євген Швіндлєр, який є близьким партнером Романа Абрамовіча, просив зняти з нього санкції, які Велика Британія наклала на нього після початку повномасштабного вторгнення. Мільярдер пішов у Британський апеляційний суд та бідкався, що має великі проблеми після того, як в нього конфіскували приватні літаки. Також він намагався довести, що не є довіреною особою Путіна.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Росіянину не вдалося переконати представників британської феміди. Жодного скасування накладених на нього обмежень не буде.

Ще один російський олігарх Сєргєй Наумєнко подав апеляцію через арешт його яхти, вартість якої складає 50 мільйонів доларів. Йому теж відповіли відмовою.

Сьогоднішнє рішення ще раз підтверджує наше рішення арештувати супер’яхту Phi. Ми продовжимо діяти там, де необхідно, щоб розправитися з тими, хто отримує вигоду від режиму Путіна та незаконної війни в Україні, – повідомили у департаменті транспорту.

Раніше повідомлялося, що компанії з Великої Британії постачають у Росію товари подвійного призначення на мільйони фунтів стерлінгів.