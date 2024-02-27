Чому будинок продається

Garden Lodge, будинок лідера гурту Queen у Кенсінгтоні, перебуває під опікою його подруги Мері Остін уже понад 30 років. Вона стала власницею цієї власності після смерті Мерк'юрі в 1991 році та продовжує жити там.

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Остін розповідає, що розмірковувала про продаж будинку вже 25 років тому. На початку червня 2023 року аукціонний дім Sotheby's виставив на продаж понад тисячу предметів, що належали Фредді Мерк'юрі. Всі ці речі довгий час зберігалися у власності Остін.

Довідково! Остін і Мерк'юрі познайомилися в 1970 році, до того як Мерк'юрі став відомим. Вона була тоді 19-річною дівчиною. Після заручин, які згодом були розірвані, Мерк'юрі все життя підтримував теплі дружні відносини з Остін.

Остін пригадувала, що Мерк'юрі шукав у Лондоні місце для відступу, де він міг би творити та працювати над своєю музикою в спокої, не боячись переслідувань з боку медіа, і Garden Lodge був саме таким місцем для нього.

Преса переслідувала його, закликаючи вийти на світло, але він не хотів, і чому він мав би? І це дало йому чудове відчуття, що він міг творити, жити й залишатися тут у приватності,

— ділилася вона.

Згідно з волею Мерк'юрі, після його смерті Остін отримала право на 50% доходів від творчості, пов'язаної з ім'ям музиканта. Решту 25% спадщини він залишив своїм батькам та сестрі.

До слова! Після смерті батьків Мерк'юрі, частка Мері Остін у доходах від творчості її колишнього коханого збільшилася. Вона отримала права на додаткові 25% доходів, тим самим збільшивши свою частку до 75%.