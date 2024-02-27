Почему дом продается
Garden Lodge, дом лидера группы Queen в Кенсингтоне, находится под опекой его подруги Мэри Остин уже более 30 лет. Она стала владелицей этой собственности после смерти Меркьюри в 1991 году и продолжает жить там.
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Остин рассказывает, что размышляла о продаже дома уже 25 лет назад. В начале июня 2023 года аукционный дом Sotheby's выставил на продажу более тысячи предметов, принадлежавших Фредди Меркьюри. Все эти вещи долгое время хранились в собственности Остин.
Остин вспоминала, что Меркьюри искал в Лондоне место для отступления, где он мог бы творить и работать над своей музыкой в спокойствии, не боясь преследований со стороны медиа, и Garden Lodge был именно таким местом для него.
Пресса преследовала его, призывая выйти на свет, но он не хотел, и почему он должен был? И это дало ему замечательное ощущение, что он мог творить, жить и оставаться здесь в приватности,
- делилась она.
Согласно воле Меркьюри, после его смерти Остин получила право на 50% доходов от творчества, связанного с именем музыканта. Остальные 25% наследства он оставил своим родителям и сестре.