Британские компании помогают россиянам в войне против Украины
Как выяснили британские журналисты, некоторые компании продолжают поставлять свои товары в Россию. Речь идет о беспилотниках и продукции тяжелого машиностроения, то есть указанный импорт россияне используют в войне против Украины.
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В Россию из Британии попадают оборудование и техника на сотни миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на санкции россияне получают важные товары, которые нужны им для продолжения войны против Украины.
В основном речь идет о товарах двойного назначения – беспилотники, оптику и продукцию машиностроения. Ее экспортируют на Кавказ и в страны Центральной Азии.
Как свидетельствуют данные, экспорт из Великобритании в Кыргызстан с начала полномасштабного вторжения вырос на космические 1100%. Причем, что среди товаров в основном тяжелая техника и транспортные средства. Также на 500% вырос экспорт в Армению, Узбекистан и Грузию. Из этих стран товары отправлялись прямо к россиянам.
К оккупантам через Грузию, Армению, Кыргызстан и Узбекистан поступают части самолетов, вертолетов и дронов. Общая цена экспортируемых товаров – 6 миллионов фунтов стерлингов.
В ходе расследования аналитики также выяснили, что большое количество товаров двойного назначения таким же маршрутом к россиянам поступает от европейских стран, в частности, от Германии и Польши.