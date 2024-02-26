Британські компанії допомагають росіянам у війні проти України

Як з'ясували британські журналісти, деякі компанії продовжують постачати свої товари у Росію. Йдеться про безпілотники та продукцію важкого машинобудування, тобто зазначений імпорт росіяни використовують у війні проти України.

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До Росії з Британії потрапляють обладнання та техніка на сотні мільйонів фунтів стерлінгів. Попри санкції росіяни отримують важливі товари, які потрібні їм для продовження війни проти України.

В основному йдеться про товари подвійного призначення – безпілотники, оптику та продукцію машинобудування. Її експортують на Кавказ та у країни Центральної Азії.

Важливо! Через санкції прямі продажі британських товарів до Росії впали на 74%. Більшість товарів, які продовжують офіційно надходити на ринок окупантів, це продукти харчування, медикаменти та інші гуманітарні товари.

Як свідчать дані, експорт з Великої Британії до Киргизстану з початку повномасштабного вторгення виріс на космічні 1100%. Причому, що серед товарів в основному важка техніка та транспортні засоби. Також на 500% зріс експорт до Вірменії, Узбекистану й Грузії. З цих країн товари вирушали прямо до росіян.

До окупантів через Грузію, Вірменію, Киргизстан та Узбекистан надходять частини літаків, гелікоптерів і дронів. Загальна ціна експортованих товарів – 6 мільйонів фунтів стерлінгів.

У ході розслідування аналітики також з'ясували, що велика кількість товарів подвійного призначення таким самим маршрутом до росіян надходить від європейських країн, зокрема, від Німеччини та Польщі.