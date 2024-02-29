Неудачные потуги российских олигархов

Российские олигархи проиграли суды в Британии о снятии санкций с их активов. Найти аргументов в свою пользу им не удалось.

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Евгений Швиндлер, который является близким партнером Романа Абрамовича, просил снять с него санкции, которые Великобритания наложила на него после начала полномасштабного вторжения. Миллиардер пошел в Британский апелляционный суд и жаловался, что имеет большие проблемы после того, как у него конфисковали частные самолеты. Также он пытался доказать, что не является доверенным лицом Путина.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Россиянину не удалось убедить представителей британской фемиды. Никакой отмены наложенных на него ограничений не будет.

Еще один российский олигарх Сергей Науменко подал апелляцию из-за ареста его яхты, стоимость которой составляет 50 миллионов долларов. Ему тоже ответили отказом.

Сегодняшнее решение еще раз подтверждает наше решение арестовать суперъяхту Phi. Мы продолжим действовать там, где необходимо, чтобы расправиться с теми, кто получает выгоду от режима Путина и незаконной войны в Украине, – сообщили в департаменте транспорта.

Ранее сообщалось, что компании из Великобритании поставляют в Россию товары двойного назначения на миллионы фунтов стерлингов.