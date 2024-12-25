Диспетчери раніше вирішили, що у корпус вдарилися птахи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що стало ймовірною причиною аварії літака у Казахстані

Перед катастрофою екіпаж літака Embraer 190 повідомив про сильний удар по корпусу. Диспетчери припустили, що причиною могли бути птахи. Однак після трагедії казахстанські оперативні служби заявили про ймовірний вибух кисневого балона на борту.

Балон, розташований у передній частині літака, призначений для подачі кисню до кабіни пілотів у разі розгерметизації. Авіаексперти зазначають, що ймовірність вибуху такого балона є вкрай низькою. На їхню думку, подія більше схожа на раптову розгерметизацію, яка спричинила руйнування корпусу балона та розліт уламків.

Після катастрофи Центр переливання крові в Актау звернувся до місцевих жителів із проханням здати кров для постраждалих. Станом на зараз в обласній лікарні перебувають 28 постраждалих, серед яких є діти.

Нагадаємо, 25 грудня 2024 року у Казахстані впав літак компанії AZAL, який виконував рейс з Баку до Грозного. Через аварійну ситуацію літак змінив курс аби приземлитися в Актау, Казахстан.