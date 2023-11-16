Трагедія сталася у ресторані Bau. Подружжя перебувало там близько доби. Коли прибула швидка, Нукенова вже була мертва. Експертиза показала, що вона пішла з життя внаслідок черепно-мозкової травми.

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У ресторані був також брат Бішимбаєва. Рідні загиблої вважають його співучасником злочину. Чоловіки з її сім'ї бачили тіло дівчини й були шоковані його станом. Окрім того, рідні спростовують чутки, що на момент смерті Салтанат була вагітною.

Що розповіла сестра Нукенової

Самал Нукенова – сестра загиблої – розповіла, що Бішимбаєв місяцями відстежував майбутню дружину у соцмережах. Він поводився як сталкер. Навіть підсилав до дівчини своїх людей.

Вже після весілля Салтанат скаржилася сестрі на сімейному святі, що страждає від психологічного насилля й хоче піти від чоловіка. Салтанат розповіла, що Куандик забороняє їй працювати та взагалі нікуди не відпускає. Тепер рідні загиблої бояться за свою безпеку.

Касим-Жомарт Токаєв відреагував на трагедію. Він доручив тримати розслідування на особливому контролі.