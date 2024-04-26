Про це пишуть у росЗМІ. Під час судового слідства Бішимбаєв розповідав, як бив дружину до смерті, однак своєї провини він не визнає, передає 24 Канал.
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Що встановили під час судового слідства
Бішимбаєв 8 листопада 2023 року до смерті побив свою дружину Салтанат в одному з ресторанів Астани. Колишнього міністра відразу затримали й з 11 березня почалися судові слухання.
Під час них Бішимбаєв розповідав, що дійсно посварився із Салтанат. Ексміністр визнав, що сварка тривала усю ніч, у цей час він завдавав їй ударів. Після жорстокого побиття він не викликав швидку, а зателефонував "ясновидиці", щоб запитати поради, що йому робити. Жінка сказала, що із Салтанат усе добре, тому Бішимбаєв продовжив займатися своїми справами.
Він провів заплановані раніше зустрічі, а директора ресторану – свого брата – попросив видалити записи з камер. Те, що Салтанат померла, Бішимбаєв зрозумів лише ввечері наступного дня. Хоча під час судового слідства ексміністр й детально розповідав, як жорстоко бив свою дружину, проте своєї провини в убивстві не визнає.
Наразі судове слідство завершилося. Наступним етапом суду стануть дебати, які розпочнуться 29 квітня.
Жорстоке вбивство Салтанат Нукенової: головне
- Куандик Бішимбаєв 8 листопада 2023 року до смерті побив свою дружину Салтанат. Трагедія сталася в ресторані Bau в Астані. Як встановили слідчі, Салтанат вдарилася головою об унітаз, підлогу, стіну, мала садна на шиї та численні побої на тілі.
- Зранку до ресторану приїхав власник, брат ексміністра, Бакитжан Байжанов. Вони разом з Бішимбаєвим намагалися підняти Салтанат і посадити в автівку, але жінка зовсім не трималася на ногах. Тоді чоловіки вирішили кинути її на дивані у VIP-кабінці.
- Причиною смерті Салтанат стали усі травми, яких завдав Бішимбаєв. Смерть 33-річної Салтанат констатували 9 листопада 2023 року о 20:03.
- Напередодні Салтанат повідомляла рідним, що страждає від психологічного та фізичного насилля. Жінка хотіла піти від чоловіка, але не могла наважитися, адже була під постійним тиском.