Об этом пишут в росСМИ. Во время судебного следствия Бишимбаев рассказывал, как избивал жену до смерти, однако своей вины он не признает, передает 24 Канал.

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Что установили во время судебного следствия

Бишимбаев 8 ноября 2023 года до смерти избил свою жену Салтанат в одном из ресторанов Астаны. Бывшего министра сразу задержали и с 11 марта начались судебные слушания.

Во время них Бишимбаев рассказывал, что действительно поссорился с Салтанат. Экс-министр признал, что ссора длилась всю ночь, в это время он наносил ей удары. После жестокого избиения он не вызвал скорую, а позвонил "ясновидящей", чтобы спросить совета, что ему делать. Женщина сказала, что с Салтанат все хорошо, поэтому Бишимбаев продолжил заниматься своими делами.

Он провел запланированные ранее встречи, а директора ресторана – своего брата – попросил удалить записи с камер. То, что Салтанат умерла, Бишимбаев понял только вечером следующего дня. Хотя во время судебного следствия экс-министр и подробно рассказывал, как жестоко избивал свою жену, однако своей вины в убийстве не признает.

Сейчас судебное следствие завершилось. Следующим этапом суда станут дебаты, которые начнутся 29 апреля.

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