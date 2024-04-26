Об этом пишут в росСМИ. Во время судебного следствия Бишимбаев рассказывал, как избивал жену до смерти, однако своей вины он не признает, передает 24 Канал.
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Что установили во время судебного следствия
Бишимбаев 8 ноября 2023 года до смерти избил свою жену Салтанат в одном из ресторанов Астаны. Бывшего министра сразу задержали и с 11 марта начались судебные слушания.
Во время них Бишимбаев рассказывал, что действительно поссорился с Салтанат. Экс-министр признал, что ссора длилась всю ночь, в это время он наносил ей удары. После жестокого избиения он не вызвал скорую, а позвонил "ясновидящей", чтобы спросить совета, что ему делать. Женщина сказала, что с Салтанат все хорошо, поэтому Бишимбаев продолжил заниматься своими делами.
Он провел запланированные ранее встречи, а директора ресторана – своего брата – попросил удалить записи с камер. То, что Салтанат умерла, Бишимбаев понял только вечером следующего дня. Хотя во время судебного следствия экс-министр и подробно рассказывал, как жестоко избивал свою жену, однако своей вины в убийстве не признает.
Сейчас судебное следствие завершилось. Следующим этапом суда станут дебаты, которые начнутся 29 апреля.
Жестокое убийство Салтанат Нукеновой: главное
- Куандык Бишимбаев 8 ноября 2023 года до смерти избил свою жену Салтанат. Трагедия произошла в ресторане Bau в Астане. Как установили следователи, Салтанат ударилась головой об унитаз, пол, стену, имела ссадины на шее и многочисленные побои на теле.
- Утром в ресторан приехал владелец, брат экс-министра, Бакитжан Байжанов. Они вместе с Бишимбаевым пытались поднять Салтанат и посадить в машину, но женщина совсем не держалась на ногах. Тогда мужчины решили бросить ее на диване в VIP-кабинке.
- Причиной смерти Салтанат стали все травмы, которых нанес Бишимбаев. Смерть 33-летней Салтанат констатировали 9 ноября 2023 года в 20:03.
- Накануне Салтанат сообщала родным, что страдает от психологического и физического насилия. Женщина хотела уйти от мужа, но не могла решиться, ведь была под постоянным давлением.