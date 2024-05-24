Правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 37 и 45 лет, которых подозревают в причастности к этой трагедии. Напомним, что недавно в Польше сообщали о жестоком убийстве украинца на ферме.

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Трагическая смерть украинца в Калише

В городе Калиш, что в центре Польши, трагически погиб 41-летний гражданин Украины в результате падения с четвертого этажа многоэтажного дома.

Инцидент произошел в среду, 22 мая, вечером. Спасательные службы, прибывшие на место происшествия, пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.

По информации представителя Окружной прокуратуры в городе Острув Великопольский Мацея Мелера, правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 37 и 45 лет, которых подозревают в причастности к этой трагедии.

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