Правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 37 и 45 лет, которых подозревают в причастности к этой трагедии. Напомним, что недавно в Польше сообщали о жестоком убийстве украинца на ферме.
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Трагическая смерть украинца в Калише
В городе Калиш, что в центре Польши, трагически погиб 41-летний гражданин Украины в результате падения с четвертого этажа многоэтажного дома.
Инцидент произошел в среду, 22 мая, вечером. Спасательные службы, прибывшие на место происшествия, пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.
По информации представителя Окружной прокуратуры в городе Острув Великопольский Мацея Мелера, правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 37 и 45 лет, которых подозревают в причастности к этой трагедии.
В Германии жестоко убили двух военных: что известно
- 28 апреля 2024 года в Мурнау, что в Германии, двух украинцев убили ножом. Правоохранители задержали подозреваемого – им оказался гражданин России. Мужчину задержали в тот же вечер.
- Немецкие правоохранители доставили его в исправительную колонию, где он сейчас находится под стражей.
- Министерство иностранных дел Украины сообщило, что погибшие, по предварительным данным, были военными, которые за рубежом проходили реабилитацию. Глава МИД Дмитрий Кулеба требовал держать дело под особым контролем в Департаменте консульской службы и Генеральном консульстве в Мюнхене.