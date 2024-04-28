Трагедія трапилась 27 квітня 2024 року в німецькому місті Мурнау-ам-Штафельзее, що у федеральній землі Баварія. Німецькі правоохоронці вже помістили підозрюваного у вбивстві в колонію.

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Що кажуть в МЗС про трагедію

27 квітня в місті Мурнау-ам-Штафельзее, федеральна земля Баварія, ФРН, на території місцевого торгівельного центру внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України, чоловіків 1987 та 2001 років народження.

За інформацією Генерального консульства України у Мюнхені, поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина РФ. Наразі триває слідство.

За попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону.

Глава МЗС також висловив вдячність німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.