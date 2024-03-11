Тіло дитини виявили вранці, 11 березня, у селі Вежбінек Великопольского воєводства у Польщі.

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Загибель дитини з України

Про моторошну знахідку правоохоронцям повідомили батьки дитини. Відомо, що подружжя – громадяни України. Вони втрьох разом із сином проживали у приватному будинку.

Попередньо, на тілі хлопчика не виявили ознак насильницької смерті, однак правоохоронці не виключають таку ймовірність. Зараз у поліції очікують на результати, які покаже розтин.

"Наразі відомо небагато, чекаємо висновків лікарів", – сказали місцеві поліцейські.

На Київщині розслідують таємничу смерть підлітка

Місцевий житель села Рудні, що у Київській області, повідомив поліцію про те, що виявив тіло юнака на території закинутої будівлі. За даними слідства, загиблому – 15 років. На тілі хлопця тілесних ушкоджень не помітили – його відправили на експертизу для встановлення точної причини смерті. Правоохоронці не виключають, що це могло бути самогубство.

На Дніпропетровщині 12-річна дівчинка випала з багатоповерхівки

28 лютого у Кривому Розі 12-річна дівчинка випала з восьмого поверху житлового будинку. Дитина отримала несумісні з життям травми. Свідки трагедії кажуть, що дівчинка ще була живою, коли прибули медики. Вони намагалися реанімувати потерпілу, але безуспішно.

Відомо, що загибла жила разом із бабусею, мамою і старшим братом. Сусіди зазначали, що добре знають родину, і не розуміють, як таке могло трапитися.

Згодом з'ясувалося, що школярка залишила передсмертну записку. Її зміст наразі не розголошують. За фактом самогубства відкрите кримінальне провадження.