Повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області. Також один із учасників конфлікту знімав усе на телефон.

Дивіться також На Полтавщині підлітки по черзі били хлопця: за справу взялася поліція

Що відомо про конфлікт між підлітками

Правоохоронці встановили, що двоє жителів обласного центру, віком 14 і 17 років, ймовірно, у стані алкогольного сп’яніння, проникли до кімнати 16-річного студента через вікно, яке він сам відчинив.

Під час розмови між молодими людьми виник конфлікт. У ході сутички молодший із гостей почав бити студента, а старший знімав побиття на мобільний телефон.

У межах кримінального провадження тривають необхідні процесуальні дії та призначені відповідні експертизи. Відомості про інцидент було внесено до ЄРДР за умисне легке тілесне ушкодження.

Співробітники ювенальної поліції проводять профілактичну роботу з учасниками конфлікту та представниками навчального закладу.

Згодом на Facebook-сторінці обласної прокуратури повідомили, що перекваліфікували справу щодо побиття 16-річного студента у гуртожитку Чернівецького фахового коледжу. Тепер її розслідують за статтею катування. Нападникам можез загрожувати до трьох років позбавлення волі.