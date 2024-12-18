Сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области. Также один из участников конфликта снимал все на телефон.

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Что известно о конфликте между подростками

Правоохранители установили, что двое жителей областного центра, в возрасте 14 и 17 лет, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, проникли в комнату 16-летнего студента через окно, которое он сам открыл.

Во время разговора между молодыми людьми возник конфликт. В ходе схватки младший из гостей начал бить студента, а старший снимал избиение на мобильный телефон.

В рамках уголовного производства продолжаются необходимые процессуальные действия и назначены соответствующие экспертизы. Сведения об инциденте были внесены в ЕРДР за умышленное легкое телесное повреждение.

Сотрудники ювенальной полиции проводят профилактическую работу с участниками конфликта и представителями учебного заведения.

Впоследствии на Facebook-странице областной прокуратуры сообщили, что переквалифицировали дело об избиении 16-летнего студента в общежитии Черновицкого профессионального колледжа. Теперь его расследуют по статье пытки. Нападающим может грозить до трех лет лишения свободы.