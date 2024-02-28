Раніше повідомлялося, що у Саксаганському районі Кривого Рогу в одному з дворів знайдено тіло дитини. За оприлюдненою інформацією, 28 лютого 12-річна дівчинка випала з восьмого поверху житлового будинку.

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Залишила передсмертну записку

Зазначається, що ще раніше у Криворізькому районному управлінні поліції повідомляли, що 28 лютого до правоохоронців надійшло повідомлення. У ньому мовилося про те, що в одному з дворів на території Саксаганського району міста виявили тіло людини.

Після прибуття правоохоронців на місце трагедії поліцейські встановили, що загиблою виявилася 12-річна дівчинка. Неповнолітня випала з вікна 8-го поверху.

Відомо, що дитина залишила передсмертну записку. Її зміст наразі не розголошується. За фактом самогубства відкрите кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини трагедії,

– розповіли працівники поліції.

Інспекторка з комунікації Криворізького районного управління поліції Ангеліна Крадожон також зазначила, що наразі тіло дівчинки направили на судово-медичну експертизу.

Станом на зараз відомо, що поліція відкрила справу за статтею про самогубство. Причиною є те, що дитина залишила передсмертну записку.

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