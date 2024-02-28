Ранее сообщалось, что в Саксаганском районе Кривого Рога в одном из дворов найдено тело ребенка. По обнародованной информации, 28 февраля 12-летняя девочка выпала с восьмого этажа жилого дома.
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Оставила предсмертную записку
Отмечается, что еще раньше в Криворожском районном управлении полиции сообщали, что 28 февраля в милицию поступило сообщение. В нем говорилось о том, что в одном из дворов на территории Саксаганского района города обнаружили тело человека.
По прибытии правоохранителей на место трагедии полицейские установили, что погибшей оказалась 12-летняя девочка. Несовершеннолетняя выпала из окна 8-го этажа.
Известно, что ребенок оставил предсмертную записку. Ее содержание пока не разглашается. По факту самоубийства открыто уголовное производство, выясняются все обстоятельства трагедии,
– рассказали работники полиции.
Инспектор по коммуникации Криворожского районного управления полиции Ангелина Крадожон также отметила, что сейчас тело девочки направили на судебно-медицинскую экспертизу.
По состоянию на сейчас известно, что полиция открыла дело по статье о самоубийстве. Причиной является то, что ребенок оставил предсмертную записку.
Что известно о смерти девочки: основное
- Ранее сообщали, что 12-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа жилого дома. От полученных травм девочка скончалась на месте.
- Местные жители рассказали, что после падения ребенок продолжал дышать. Они отметили, что скорая приехала за 10-15 минут и пыталась реанимировать школьницу.
- Одна из соседок рассказала, что погибшая девочка жила с бабушкой, мамой и старшим братом. Когда ребенок выпал из окна, мама в это время ехала с работы домой.
- Горожанка Ирина была одной из первых, кто обнаружил тело девочки. Женщина рассказала, что как увидела ребенка на асфальте, она еще дышала. По ее словам, звук был глухой. Девочка лежала на земле в пижаме.
- Соседка, проживающая в том же доме на четвертом этаже рассказала, что знала семью и не понимает, почему такое могло случиться.