Ранее сообщалось, что в Саксаганском районе Кривого Рога в одном из дворов найдено тело ребенка. По обнародованной информации, 28 февраля 12-летняя девочка выпала с восьмого этажа жилого дома.

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Оставила предсмертную записку

Отмечается, что еще раньше в Криворожском районном управлении полиции сообщали, что 28 февраля в милицию поступило сообщение. В нем говорилось о том, что в одном из дворов на территории Саксаганского района города обнаружили тело человека.

По прибытии правоохранителей на место трагедии полицейские установили, что погибшей оказалась 12-летняя девочка. Несовершеннолетняя выпала из окна 8-го этажа.

Известно, что ребенок оставил предсмертную записку. Ее содержание пока не разглашается. По факту самоубийства открыто уголовное производство, выясняются все обстоятельства трагедии,

– рассказали работники полиции.

Инспектор по коммуникации Криворожского районного управления полиции Ангелина Крадожон также отметила, что сейчас тело девочки направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По состоянию на сейчас известно, что полиция открыла дело по статье о самоубийстве. Причиной является то, что ребенок оставил предсмертную записку.

Что известно о смерти девочки: основное