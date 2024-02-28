За інформацією від місцевих, на місце трагедії прибула швидка і намагалися реанімувати дівчинку. На жаль, це не дало результату і школярка померла.

Дивіться також Двох зустрічали з каретою швидкої: Україна повернула ще 11 дітей з Росії і ТОТ

Що відомо про трагедію

12-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху житлового будинку. Від отриманих травм дівчинка померла на місці.

Місцеві жителі розповіли, що після падіння дитина продовжувала дихати. Вони зазначили, що швидка приїхала за 10-15 хвилин і намагалася реанімувати школярку.

Одна з сусідок розповіла, що загибла дівчинка жила з бабусею, мамою та старшим братом. Коли дитина випала з вікна, мама в цей час їхала з роботи додому.

Наразі всі обставини інциденту зʼясовують правоохоронці.

Інші трагедії з дітьми