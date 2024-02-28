За інформацією від місцевих, на місце трагедії прибула швидка і намагалися реанімувати дівчинку. На жаль, це не дало результату і школярка померла.
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Що відомо про трагедію
12-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху житлового будинку. Від отриманих травм дівчинка померла на місці.
Місцеві жителі розповіли, що після падіння дитина продовжувала дихати. Вони зазначили, що швидка приїхала за 10-15 хвилин і намагалася реанімувати школярку.
Одна з сусідок розповіла, що загибла дівчинка жила з бабусею, мамою та старшим братом. Коли дитина випала з вікна, мама в цей час їхала з роботи додому.
Наразі всі обставини інциденту зʼясовують правоохоронці.
Інші трагедії з дітьми
- 17 лютого у Польщі загинули двоє українських підлітків. Як розповідають польські правоохоронці, діти провалилися під кригу. Хлопців вдалося витягнути з води. Вони були ще живими. На березі їх реанімували, а потім у важкому стані доправили до лікарні. Однак, на жаль, обидва згодом померли.
- Подібний інцидент стався 14 лютого у Київській області. Повертаючись додому від бабусі 11-річний хлопчик вирішив прогулятися по кризі місцевої водойми. Втім, лід не витримав, і на жаль, дитина провалилася. Рятувальники близько доби шукали затонулого хлопчика.