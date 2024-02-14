Правоохоронці Київської області повідомили про знаходження тіла 11-річного хлопчика. Дитина зникла у результаті трагічного нещасного випадку.

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Що відомо про інцидент

Повідомляється, що 13 лютого о 15:01 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про те, що у ставку в селі Маслівка Миронівської територіальної громади втопилась дитина близько 12 років.

Згодом стало відомо, що повертаючись додому від бабусі 11-річний хлопчик разом з 10-річною сестрою вирішили прогулятися по кризі місцевої водойми. Втім лід не витримав, і на жаль, дитина провалилася.

У Київській області 11-річний хлопчик провалився під лід / Фото ГУ ДСНС

До пошукових робіт було залучено 5 осіб від ДСНС та 1 одиницю техніки, 1 човен, 2 особи місцевої ТРО Збройних Сил України.

Рятувальники закінчили пошукові роботи хлопчика / Фото ГУ ДСНС

Станом на зараз правоохоронці Київської області продовжують проводити перевірку всіх обставин інциденту. Водночас триває досудове розслідування.

У поліції також закликали батьків не залишати без нагляду малолітніх дітей. У разі зникнення дитини, відразу телефонуйте на "102".

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