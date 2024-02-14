Правоохранители Киевской области сообщили о нахождении тела 11-летнего мальчика. Ребенок исчез в результате трагического несчастного случая.

Смотрите также На Киевщине неизвестные отравили собак: убили четырех, еще троих удалось спасти

Что известно об инциденте

Сообщается, что 13 февраля в 15:01 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о том, что в пруду в селе Масловка Мироновской территориальной общины утонул ребенок около 12 лет.

Впоследствии стало известно, что возвращаясь домой от бабушки 11-летний мальчик вместе с 10-летней сестрой решили прогуляться по льду местного водоема. Впрочем лед не выдержал, и к сожалению, ребенок провалился.

В Киевской области 11-летний мальчик провалился под лед / Фото ГУ ГСЧС

К поисковым работам были привлечены 5 человек от ГСЧС и 1 единица техники, 1 лодка, 2 человека местной ТРО Вооруженных Сил Украины.

Спасатели закончили поисковые работы мальчика / Фото ГУ ГСЧС

По состоянию на сейчас правоохранители Киевской области продолжают проводить проверку всех обстоятельств инцидента. В то же время продолжается досудебное расследование.

В полиции также призвали родителей не оставлять без присмотра малолетних детей. В случае исчезновения ребенка, сразу звоните на "102".

В Киевской области спасли из ледяной воды четырех рыбаков