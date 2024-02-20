Трагедія трапилася 17 лютого вдень у Старому Фільварку.
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З води дістали ще живими
Як розповідають польські правоохоронці, двоє українських підлітків – 12 і 16 років перебували на замерзлому озері Вігри. Підлітки відійшли від берега приблизно на 200 метрів. Раптом крига під дітьми почала провалюватися, і вони впали у воду.
У порятунку українців брали участь майже тридцять рятувальників, зокрема водолази. Також були задіяні човни, льодові сани та гелікоптер.
Хлопців вдалося витягнути з води. Вони були ще живими. На березі їх реанімували, а потім у важкому стані доправили до лікарні. Однак, на жаль, обидва згодом померли. Один – у суботу ввечері, а другий – вночі наступного дня.
Тепер місцева прокуратура почала розслідування щодо опікунів загиблих дітей за фактом недогляду та ненавмисного заподіяння смерті.
Загибель дітей на воді: останні новини
- На Київщині з води дістали тіло хлопчика, якого шукали майже добу. Напередодоні до рятувальників надійшло повідомлення, що дитина 11-ти років втопилася у ставку в селі Маслівка. Як з'ясувало слідство, 11-річний хлопчик разом зі своєю 10-річною сестрою вирішили прогулятися по кризі місцевої водойми. Втім, лід не втримав – і хлопчик провалився.
- На Тернопільщині загинули троє дітей – 2009, 2010 і 2011 років народження. 28 січня вони пішли гуляти у центр села Переволока і не повернулися. Як виявилося, діти провалилися під кригу на місцевому ставку. Їх тіла шукали майже три доби.