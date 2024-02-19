Сталося це прямо у день народження загиблого коханого. Сам чоловік загинув 4 липня 2023 року під час бойових дій на Донеччині.
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Не побачив дітей
У Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі "Мати і дитина" 19 лютого Світлана Тленюк народила двійню. Діти побачили світ у день народження загиблого коханого. У цей день Богдану Тленюку могло виповнитися 38 років.
Світлана Тленюк дізналася на третій день після похорону чоловіка, що носить під серцем двійню. Звістку про те, що скоро стане батьком, її чоловік так і не почув, як і не побачив своїх дітей.
Такий скарб. Без Богдана важко, але я збережу цей скарб для нього,
– казала жінка в інтерв'ю раніше.
Вагітна Світлана Тленюк / архівне фото Суспільне.Тернопіль
Пара прожила разом два з половиною роки – для обох це був вже другий шлюб. Увесь цей час вони мріяли про спільну дитину. Завагітніти природним шляхом парі не вийшло, тому вони пішли на екстракорпоральне запліднення. Світлана мала двох дітей від першого шлюбу – однак старший син загинув на війні у липні минулого року. Молодшому зараз 15 років. Військовий власних дітей не мав.
Діти та військові
- У липні 2023 року в українського військового Святослава "Калини" Паламара народилась донечка. У той час він ще був інтернований у Туреччині, тож про радісну звістку він дізнався дистанційно. Однак вже менш як за тиждень "Калина" разом з іншими командирами повернувся додому.
- Трохи раніше – у травні, дружина загиблого захисника Віталія Киркача-Антоненка народила дитину. Наталія стала матір'ю чудової донечки – її назвали Віталіною, на честь батька. Сам чоловік загинув 9 листопада 2022 року на Луганщині під час виконання бойового завдання.
- Минулоріч – 16 січня 2023 року, від рук окупантів під Бахмутом трагічно загинув Веніамін Халапов. Боєць із позивним "Раф" захищав Україну з 2014 року. На жаль, він не дочекався свого онука – в день загибелі військового його донька народила дитину, на яку він так чекав.