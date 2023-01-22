Веніамін родом з Харкова, на війні рятував життя своїм побратимам, але, на жаль, не вберіг себе. Чоловік також був членом партії "Європейська Солідарність".

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У день смерті "Рафа" народився його онук

Побратими та посестри згадують Веніаміна як неймовірну людину, лікаря, який поставив на ноги багатьох маленьких харків'ян. В день загибелі "Рафа" його донька народила онука, на якого він так чекав.

Прощання з захисником відбудеться у Харкові 23 січня о 10:00 у храмі Іоанна Богослова (вулиця Велика Панасівська 105а).

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого воїна!

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