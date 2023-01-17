Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України провели аеророзвідку поблизу Бахмута. Вони знайшли шанці, які вирили росіяни.
До теми ЗСУ знову відбили атаки росіян під Бахмутом і Соледаром: карта бойових дій станом на 17 січня
"Траншеї вже були всіяні трупами окупантів. А після серії влучань дронами-камікадзе по їхніх позиціях кількість "демобілізованих" росіян значно збільшилася. Ми б'ємося за кожен сантиметр нашої землі! Працюємо до повної перемоги!", – написали в СБУ.
Атака з дронів на росіян: дивіться відео
Успіх прикордонників
Підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони 16 січня на Бахмутському напрямку відбивали штурм ворога. Окупанти намагалися захопити один з передових опорних пунктів біля міста. Під прикриттям артилерії вони кілька разів атакували українських оборонців.
Захисники ліквідували росіян біля Бахмута: дивіться відео
Що відбувається у Бахмуті: дивіться відео
Прикордонники відповіли загарбникам стрілецькою зброєю, мінометами та гранатними скидами з БПЛА. Відтак атака росіян була невдалою.
У ході оборонного бою завдали втрат живій силі противника – 12 вбитих і приблизно 17 поранених, – повідомили у Держприкордонслужбі.
Втрати російських окупантів: останні новини
- Станом на 17 січня українські військові знищили 116 950 окупантів. Лише за попередню добу ліквідували 870 ворогів.
- У Бєлгородській області померли четверо мобілізованих. Причиною були "хлопки".
- Захисники із Сухопутних військ підірвали з Javelin найсучасніший танк росіян Т-90 "Прорив".