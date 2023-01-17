Про загибель строковиків пишуть у мережі, повідомляє 24 канал. Окрім того, заявляють, що є постраждалі.

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Цікаво, що сталося, і чому не спрацювала легендарна російська "ППО". Вочевидь, вона витратила всі свої ресурси, збиваючи повітряні кульки.

Місцева влада таки хвалилася роботою "ППО"

Жителі Бєлгородської області істерикують у мережі. Вони нарахували декілька десятків "хлопків". Тим часом місцева влада традиційно похвалилася роботою "ППО". Окрім того, губернатор зробив глибоку заяву про "жертв та постраждалих немає".

Росіяни – панікують

Замість того, щоб щось змінювати у своїй країні-терористці, місцеві жителі записують нікому не потрібні звернення до Владіміра Путіна. Росіяни досі тішать себе ілюзіями, що їхнє ниття чують у бункері. Так жителька села Шебекіно (Бєлгородська область) забідкалася, що більше не може "так жити".

Ми так більше жити не можемо. У місті Шебекіно кожного дня йдуть обстріли. Діти бояться. Є жертви, є поранені. Ніяких заходів не вживають. Ми не Луганськ, ми не Донбас, ми Росія, чому нас кинули?,

– обурюється росіянка.

При цьому вона не забула додати, що голосувала за "Владіміра Владіміровіча".