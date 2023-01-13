Вона поскаржилася особисто Владіміру Путіну, що її місто щоночі бомблять, а вони ж не "Донецьк чи Луганськ", з ними так неможна. Цинічне відео з'явилося в одному з місцевих телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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У відео пані скаржиться, що російські діти бояться обстрілів. Очевидно, за її логікою, бомбити можна лише українських дітей. Вони ж напевно не бояться, і не помирають від переляку.

Зверніть увагу! 11 січня в Авдіївці на Донеччині від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка. Дитину звали Еля. Через російські обстріли вона разом з бабусею та дідусем жила у підвалі.

Але нешановній пані на це байдуже, бо ж Шебекіно – це не "Донецьк чи Луганськ", російські міста бомбити неможна.

Владімір Владіміровіч, ми за вас голосували. Ми вам довіряли. Ми так більше жити не можемо. У місті Шебекіно кожного дня йдуть обстріли. Діти бояться. Є жертви, є поранені. Ніяких заходів не вживають. Ми не Луганськ, ми не Донбас, ми Росія, чому нас кинули?,

– обурюється жінка на відео.

Вона скаржиться, що влада не виплачує мешканцям прикордонних регіонів жодних грошей, а також не сприяє їхньому переселенню у віддалені регіони Росії. Жінка в сльозах каже, що "їх ніхто не чує". Хочеться запевнити її: вас всі чують. Просто вашому бункерному диктатору на вас глибоко начхати.

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Додамо, що "бавовна" у місті Шебекіно, що у Бєлгородській області, розцвіла ввечері 9 січня. Людей закликали спускатися у підвали, чим вони були не дуже задоволені.

Згодом внаслідок гучних вибухів у Шебекіно в деяких районах зникло світло. За наявною інформацією, у місті стався обрив лінії. Власне, це і спричинило відсутність електроенергії у низці населених пунктів поблизу.

Цікаво, що зранку того ж 9 січня вже повідомляли про "бавовну" у Шебекіно. Тоді місцева влада поспішила заспокоїти населення побрехеньками про "роботу ППО".