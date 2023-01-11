Загибла дитина жила зі своєю бабусею. Про це розповів очільник військової адміністрації міста Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Дівчинці стало погано ввечері

Барабаш розповів, що в дитини ввечері почали німіти руки й ноги, за допомогою не звернулись.

Сьогодні вночі стався такий сумний випадок. Померла дівчинка, 6 років. Попередньо, серцевий напад,

– розповів чиновник.

Мама дівчинки була за кордоном на заробітках, батько помер раніше.

Люди не хочуть евакуюватись

В Авдіївці перебувають приблизно 2,5 тисячі жителів, серед яких є і діти. Попри вмовляння, люди відмовляються залишати місто. Барабаш говорить, що останніми тижнями ніхто не звертався з бажанням евакуюватись.

У місті залишаються правоохоронці, але вони не можуть змушувати людей виїжджати, оскільки це порушення прав і свобод. Рішення має бути добровільним.

Росіяни намагались оточити Авдіївку

На початку січня Барабаш розповів, що тактика окупантів не змінилась. Ворог час від часу також намагається потрапити у місто, обстрілюючи його. Росіяни у певний момент навіть мали успіх, але ЗСУ все відбили та повернули.

Зараз загарбники намагаються взяти місто з Півдня і Півночі. Ворог має незначний успіх на Півдні, але він мізерний та не виправдовує колосальні втрати ворога.