Погибший ребенок жил со своей бабушкой. Об этом рассказал глава военной администрации города Виталий Барабаш в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Девочке стало плохо вечером

Барабаш рассказал, что у ребенка вечером стали неметь руки и ноги, за помощью не обратились.

Сегодня ночью произошел такой грустный случай. Умерла девочка, 6 лет. Предварительно, сердечный приступ,

– рассказал чиновник.

Мама девочки была за границей на заработках, отец умер раньше.

Люди не хотят эвакуироваться

В Авдеевке находятся около 2,5 тысяч жителей, среди которых есть и дети. Несмотря на уговоры, люди отказываются покидать город. Барабаш говорит, что в последние недели никто не обращался с желанием эвакуироваться.

В городе остаются стражи порядка, но они не могут заставлять людей уезжать, поскольку это нарушение прав и свобод. Решение должно быть добровольным.

Россияне пытались окружить Авдеевку

В начале января Барабаш рассказал, что тактика кафиров не изменилась. Враг время от времени пытается попасть в город, обстреливая его. Россияне в определенный момент даже имели успех, но ВСУ все отбили и вернули.

Сейчас захватчики пытаются взять город с Юга и Севера. Враг имеет незначительный успех на Юге, но он ничтожен и не оправдывает колоссальные потери врага.