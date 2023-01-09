Директор Шевченковской больницы Светлана Перепадя сообщила, что после атаки России обломок попал ребенку в шею, недалеко от сонной артерии. Чтобы спасти жизнь ребенка, его отвезли в Харьков.
Узнайте больше Обстрел рынка в Харьковской области: количество погибших возросло, среди пострадавших – 10-летний ребенок
Девочку отвезли в Харьков
Там обломочные ранения шеи, недалеко от сонной артерии, поэтому ее повезли в Харьков – там оперативные вмешательства будут проводить,
– сказала Перепадя.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в результате российского удара погибли две женщины. Еще три женщины и 10-летняя девочка получили ранения.
Сразу после ракетного удара в больницу в Шевченково доставили 5 пациентов. Одна из раненых скончалась в операционной от полученных травм. Еще четырем людям, в том числе и ребенку, оказывают помощь.
"Одна пациентка – там легкие ранения, мы ей оказали помощь, она госпитализирована в хирургическое отделение. Одна пациентка с переломом костей голени – нуждается в травматологической помощи, она доставлена в областную травматологическую больницу. И одна пациентка с травмами обоих глаз – также нуждается в оперативном вмешательстве", – сообщила Перепадя.
Как Россия атаковала Шевченково
- Утром 9 января россияне нанесли ракетный удар по рынку в поселке Шевченково Купянского района. Предварительно оккупанты нанесли удар с ЗРК С-300 с территории Белгородской области.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов информировал, что в результате российского террора погибла 60-летняя женщина. Погибшая женщина была владелицей мясного магазина на рынке, который обстреляли россияне.
- Также известно, что в результате ракетного удара раненая внучка погибшей женщины. Ей всего 11 лет. Еще одной женщине, погибшей из-за атаки россиян, было 50 лет.