Директор Шевченковской больницы Светлана Перепадя сообщила, что после атаки России обломок попал ребенку в шею, недалеко от сонной артерии. Чтобы спасти жизнь ребенка, его отвезли в Харьков.

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Девочку отвезли в Харьков

Там обломочные ранения шеи, недалеко от сонной артерии, поэтому ее повезли в Харьков – там оперативные вмешательства будут проводить,

– сказала Перепадя.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в результате российского удара погибли две женщины. Еще три женщины и 10-летняя девочка получили ранения.

Сразу после ракетного удара в больницу в Шевченково доставили 5 пациентов. Одна из раненых скончалась в операционной от полученных травм. Еще четырем людям, в том числе и ребенку, оказывают помощь.

"Одна пациентка – там легкие ранения, мы ей оказали помощь, она госпитализирована в хирургическое отделение. Одна пациентка с переломом костей голени – нуждается в травматологической помощи, она доставлена в областную травматологическую больницу. И одна пациентка с травмами обоих глаз – также нуждается в оперативном вмешательстве", – сообщила Перепадя.

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