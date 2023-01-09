К сожалению, есть пострадавшие. Все службы работают на месте происшествия.
Обратите внимание Оккупанты в очередной раз обстреляли многострадальные Запорожье и Харьковщину, погиб человек
Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковщине
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в поселке Шевченково Купянского района зафиксировали ракетный удар. Предварительно, с ЗРК С-300. Оккупанты ударили по местному рынку.
На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется,
– отметил глава региона.
Позже Синегубов сообщил, что по данным областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара пострадали 7 мирных жителей. Среди них – 13-летняя девочка.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что под завалами могут оставаться люди.
"Продолжается спасательная операция, работают экстренные службы", – подчеркнул он.
Последствия ракетного удара / фото Кирилл Тимошенко
Оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Шевченково: смотрите видео
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Российские оккупанты 13 декабря атаковали Харьковскую область. По данным главы региона Олега Синегубова, ударили по городу Купянск. Под взрывную волну попал автомобиль скорой помощи. Враги ранили 54-летнего фельдшера.
- В ночь на 20 декабря оккупанты атаковали Харьковщину. В результате очередного удара вспыхнул пожар. Так, российские военные обстреляли Изюмский район.
- В Купянске захватчики обстреляли частный сектор. К сожалению, двое мужчин, проживающих в Купянском районе, получили ранения. Их госпитализировали.
- 29 декабря российские войска нанесли удар по Харькову. Враг снова попал в критическую инфраструктуру.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что ПВО утром 29 декабря сбила часть ракет, но 4 попали в инфраструктурные объекты Харькова.
- В Харьковской области произошла трагедия с супругами, которые на своем автомобиле наехали на мину. Из-за наезда на мину автомобиль взорвался.
- А в селе Бугаевка Чугуевского района в лесу на мине взорвались 47-летний мужчина и его сын, которому всего 7 лет. В настоящее время их госпитализировали в больницу, им оказывают всю необходимую помощь.
- Кстати, Служба безопасности Украины идентифицировала главаря оккупантов, который дал приказ стрелять по гражданским авто в Харькове 24 февраля. Ему сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.