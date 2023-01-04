В частности, в Купянске захватчики обстреляли частный сектор. Об этом 24 канала сообщила корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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К сожалению, двое мужчин, проживающих в Купянском районе, получили ранения. Их госпитализировали.

В Дворечном минометный обстрел накрыл пожарный транспорт, два автомобиля повреждены. Благотворители, меценаты и международные организации передают в Харьковскую область необходимый транспорт, ведь на этом направлении он работает буквально ежеминутно.

"Очень много вызовов, выездов, проверок. На днях наших работников ГСЧС накрывали повторным огнем, когда они работали на месте", – сообщила Черненко.

Кроме того, оккупанты ударили по Волчанску и Стрелечем.

Как возвращается к жизни оккупированная территория

После 9 месяцев вынужденной остановки начинает работу Балаклейская больница. Известно, что в результате вражеских обстрелов пострадали 3 корпуса, в том числе – детский. Кроме того, прилетало в столовую. Оккупировав Балаклею, российские военные под дулами автоматов выгнали медработников из больницы.

В больнице россияне разграбили практически все. Вынести не смогли только рентгеновский аппарат, поэтому разбили его,

– заметила Черненко.

В захваченных корпусах они совершили казармы и склад боеприпасов, а также – заминировали территорию. Более того, гранаты были прицеплены на каталках. Интересно, что захватчики продолжили бить по заведению, обвиняя в своих преступлениях ВСУ.

Балаклейская больница – первое восстановленное медицинское учреждение на деоккупированной территории. Часть здания даже пришлось достраивать, однако сейчас работы почти завершены. В больницу уже вернулись 60% работников, вскоре они начнут принимать первых пациентов. Всего в Харьковской области 269 медучреждений повреждены от российских обстрелов.

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