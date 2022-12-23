К сожалению, в условиях войны случаются инциденты, когда люди, имеющие украинские паспорта, помогают врагу. Не так давно правоохранители разоблачили одесского провайдера, который предоставлял доступ к вражескому телевидению, а в пятницу, 22 декабря, стало известно, что харьковские силовики объявили о подозрении 24-летней девушке, подозреваемой в коллаборационизме.

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Харьковчанка поддерживала действия России

Как отмечают в прокуратуре, девушка проживает в поселке городского типа Шевченково, что в Купянском районе, и активно и, что самое важное, публично поддерживала действия страны-агрессорки против Украины.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно уведомлено о подозрении 24-летней девушки по факту коллаборационной деятельности,

– констатируют правоохранители.

Собственно, девушку подозревают в том, что она повторяла кремлевскую пропаганду, в частности говорила, что Россия пришла "освобождать" Украину, чтобы людям "лучше" жилось.

В Одессе поймали корректировщика ракет

К этой теме следует также упомянуть об инциденте, произошедшем в Одессе. Недавно Служба безопасности объявила о подозрении агенту России, корректировавший ракеты для ударов по побережью города, сливая информацию боевикам ППК "Вагнер".

Правоохранителям удалось выяснить, что вражеские спецслужбы завербовали украинца чуть ли не после начала полномасштабного вторжения. Россияне нашли одессита в соцсетях, где тот оправдывал действия государства-террориста в отношении Украины.

Напомним, что "Вагнер" – это частная военная компания, которой руководит "повар Путина" Пригожин. Вагнеровцев часто называют "элитным" военным батальоном, однако ВСУ неоднократно свидетельствовали, что даже "лучшим" вражеским военнослужащим не по зубам соревноваться с украинскими воинами. Собственно, о чем может идти речь, когда в течение стольких месяцев эта "элита" вражеской армии не может захватить маленький Бахмут на Донетчине.