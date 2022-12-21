Об этом Малюк рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "1+1". Он приоткрыл занавес над некоторыми из этих спецопераций.

Читайте также Настоятеля монастыря в Закарпатье депортируют из Украины за российский паспорт

"Бавовна" пылала и будет пылать, поверьте мне!

– пообещал Василий Малюк.

В частности, комментируя инцидент на Крымском мосту, он объяснил, что международное право и военные традиции разрешают перерезать логистику врага.

Разоблачение предателей – первоочередная задача СБУ, – Малюк

Также Василий Малюк рассказал, как лично "разрабатывал" предателя Кулинича, чтобы задержать его с поличным.

Я занимался этим вопросом только с одним сотрудником. Я это называю интеллектуальной контрразведкой. На это иногда уходят годы. В ситуации с Кулиничем это было больше года,

– сообщил Малюк.

Экс-главу СБУ в Крыму задержали из-за государственной измены / Фото СБУ

Поэтому очищение СБУ от кротов глава ведомства до сих пор считает своей первоочередной задачей. Однако некоторые топовые предатели работают на ФСБ даже в России, собирая информацию из Украины.

В Москве есть офис Сивковича-Клюева. Это своего рода кротоферма. В этом офисе прорабатываются разные вопросы, но его основная задача – сбор информации по Украине. В том числе в офисе присутствуют кадровые сотрудники 5 службы ФСБ России,

– отметил Василий Малюк.

Вычищать предателей и российских агентов СБУ приходится и из церкви. Одному из таких священников-корректировщиков огня суд дал 12 лет, а затем его обменяли на наших пленных.

Каким будет наказание Путину за войну в Украине: прогноз главы СБУ

А вот прогнозы по Путину у Малюка однозначны, ведь спецслужба собрала целый массив доказательств для международных судов.

"Заигрался, закрался, зазнался. Это бункерный дед. Он реально живет в своем болезненном мире, и его постигнет 2 варианта: либо скамья подсудимых в Гааге, либо бесславная смерть где-то там в бункере на Алтае", – отметил Василий Малюк.

Полное интервью с Василием Малюком: смотрите видео