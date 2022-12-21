Малюк рассказал, что это было непросто. Операция продолжалась больше года.

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Это было очень сложно. Я занимался этим вопросом только с одним сотрудником. Я это называю интеллектуальной контрразведкой. На это иногда уходят годы. В ситуации с Кулиничем это было больше года,

– рассказал Малыш.

Кроме того, он добавил, что в Москве есть офис Сивковича-Клюева – так называемая "кротоферма", которая собирала информацию об Украине. В частности, там присутствовало 5 сотрудников фсб. Они напрямую сотрудничали с Кулиничем.

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