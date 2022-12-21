Малюк рассказал, что это было непросто. Операция продолжалась больше года.
Обратите внимание СБУ предотвратила покушения на Буданова и Резникова, – Малыш
Это было очень сложно. Я занимался этим вопросом только с одним сотрудником. Я это называю интеллектуальной контрразведкой. На это иногда уходят годы. В ситуации с Кулиничем это было больше года,
– рассказал Малыш.
Кроме того, он добавил, что в Москве есть офис Сивковича-Клюева – так называемая "кротоферма", которая собирала информацию об Украине. В частности, там присутствовало 5 сотрудников фсб. Они напрямую сотрудничали с Кулиничем.
Задержание Кулинича – главное
- Кулинича задержали летом 2022 года. Причиной стала государственная измена. Еще раньше – весной этого же года – Кулинича уволили из СБУ. Следствие установило, что еще в 2014 году он предал военную присягу и перешел на сторону врага, когда россияне захватывали полуостров.
- Его действия повредили действия вредили суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины.