Малюк розповів, що це було непросто. Операція тривала понад рік.
Зауважте СБУ запобігла замахам на Буданова та Резнікова, – Малюк
Це було дуже непросто. Я займався цим питанням лише з одним співробітником. Я це називаю інтелектуальною контррозвідкою. На це іноді йдуть роки. В ситуації з Кулінічем це було понад рік,
– розповів Малюк.
Окрім того, він додав, що у Москві наявний офіс Сівковича-Клюєва – так звана "кротоферма", яка збирала інформацію про Україну. Зокрема, там були присутні 5 співробітників фсб. Вони безпосередньо співпрацювали з Кулінічем.
Затримання Кулініча – головне
- Кулініча затримали влітку 2022 року. Причиною стала – державна зрада. Ще раніше – навесні цього ж року – Кулініча звільнили з СБУ. Слідство встановило, що ще у 2014 році він зрадив військовій присязі та перейшов на бік ворога, коли росіяни захоплювали півострів.
- Його дії шкодили дії шкодили суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України.