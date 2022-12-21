Правоохранители обнаружили в Закарпатье гражданина России, проживавшего на территории страны незаконно. Его принудительно вернут в страну-террористку.

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Что известно об инциденте

В результате совместной отработки работников Тячевского отдела миграционной службы Закарпатья и сотрудников СБУ в области обнаружили россиянина, нарушившего миграционное законодательство Украины.

Им оказался настоятель Дубовского Свято-Ильинского монастыря. В миграционной службе объяснили, что священнослужитель проживал в поселке городского типа Дубове незаконно, поскольку срок действия вида на жительство истек.

20 декабря священнослужители привлекли к административной ответственности и выписали ему штраф в размере 1700 гривен. Также мигранта принудительно вернут в страну происхождения.

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