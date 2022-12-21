Правоохранители обнаружили в Закарпатье гражданина России, проживавшего на территории страны незаконно. Его принудительно вернут в страну-террористку.
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Что известно об инциденте
В результате совместной отработки работников Тячевского отдела миграционной службы Закарпатья и сотрудников СБУ в области обнаружили россиянина, нарушившего миграционное законодательство Украины.
Им оказался настоятель Дубовского Свято-Ильинского монастыря. В миграционной службе объяснили, что священнослужитель проживал в поселке городского типа Дубове незаконно, поскольку срок действия вида на жительство истек.
20 декабря священнослужители привлекли к административной ответственности и выписали ему штраф в размере 1700 гривен. Также мигранта принудительно вернут в страну происхождения.
Последние обыски СБУ в УПЦ МП
- 16 декабря СБУ обыскали УПЦ МП города Балта Одесской области. Там был обнаружен портрет настоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла и литературу с пропагандой "русского мира", изданную в России. По этим материалам в семинариях и приходских школах учили людей.
- До этого, 14 декабря, правоохранители провели обыски в девяти областях. Речь идет о Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.
- В частности, во время этих обысков во Львовской епархии УПЦ (МП) нашли антиукраинскую литературу и документы о содействии мобилизации оккупантов.