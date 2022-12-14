СБУ завершила проверку храмов УПЦ МП во Львовской области

На территории Львовской УПЦ (МП) нашли антиукраинскую литературу и документы о содействии мобилизации в РФ. Об этом сообщил начальник ЛОГА Максим Козицкий.

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На территории Львовской епархии УПЦ (МП) была обнаружена антиукраинская литература российского издательства, которая нивелирует духовное значение украинской церкви и пропагандирует межконфессиональную рознь.

В рабочих кабинетах и личных вещах отцов епархии нашли:

  • фото документа о содействии мобилизации русских людей – "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами России";
  • скриншот переписки по обвинению натовцев в войне в Украине;
  • паспорт гражданина Украины, физически уже несколько лет не находящегося на территории епархии и его расписки о возврате долговых обязательств.

Все изъятые материалы направили на экспертизу.

Что СБУ нашла на территории Львовской епархии УПЦ МП / Фото СБУ

Козицкий также напомнил, что сотрудники СБУ проводили контрразведывательные мероприятия во Львовской епархии Украинской православной церкви, Свято-Троицком храме во Львове, приюте для обездоленных в Дрогобыче, церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Бориславе и в храме преподобного Амфилохия Почаевского.

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14 декабря завершились обыски на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях. Уже традиционно СБУ нашла огромное количество пропагандистской символики.

В ходе обысков СБУ обнаружила в епархиях российские паспорта, склады пропагандистской литературы и пропуска оккупантов. Кроме того, специалисты нашли георгиевские ленты, символику запрещенной партии ОПЗЖ и "методички" Кирилла по поводу распространения вражеской пропаганды через верующих.

Обыски в УПЦ МП: актуально