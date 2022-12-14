СБУ завершила проверку храмов УПЦ МП во Львовской области
На территории Львовской УПЦ (МП) нашли антиукраинскую литературу и документы о содействии мобилизации в РФ. Об этом сообщил начальник ЛОГА Максим Козицкий.
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На территории Львовской епархии УПЦ (МП) была обнаружена антиукраинская литература российского издательства, которая нивелирует духовное значение украинской церкви и пропагандирует межконфессиональную рознь.
В рабочих кабинетах и личных вещах отцов епархии нашли:
- фото документа о содействии мобилизации русских людей – "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами России";
- скриншот переписки по обвинению натовцев в войне в Украине;
- паспорт гражданина Украины, физически уже несколько лет не находящегося на территории епархии и его расписки о возврате долговых обязательств.
Все изъятые материалы направили на экспертизу.
Что СБУ нашла на территории Львовской епархии УПЦ МП / Фото СБУ
Козицкий также напомнил, что сотрудники СБУ проводили контрразведывательные мероприятия во Львовской епархии Украинской православной церкви, Свято-Троицком храме во Львове, приюте для обездоленных в Дрогобыче, церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Бориславе и в храме преподобного Амфилохия Почаевского.
СБУ завершила обыски Московского патриархата в 9 областях
14 декабря завершились обыски на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях. Уже традиционно СБУ нашла огромное количество пропагандистской символики.
В ходе обысков СБУ обнаружила в епархиях российские паспорта, склады пропагандистской литературы и пропуска оккупантов. Кроме того, специалисты нашли георгиевские ленты, символику запрещенной партии ОПЗЖ и "методички" Кирилла по поводу распространения вражеской пропаганды через верующих.
Обыски в УПЦ МП: актуально
- Предварительно СБУ провела обыски на объектах Харьковской епархии УПЦ МП – там обнаружили сотни тысяч наличными в разной валюте, русскую литературу и сухпайки кафиров.
- 7 декабря СБУ побывали на объектах УПЦ МП в трех областях Украины: Черкасской, Волынской и Херсонской.
- А 25 ноября в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП. Там нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур.
- Во время обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября тоже нашли пророссийскую литературу. Кроме того, СБУ обнаружила более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.