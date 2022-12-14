В рамках контрдиверсионных мер Служба безопасности провела обыски в офисах и помещениях представителей запрещенных партий. Меры безопасности проводились в Киеве, Днепре и Кривом Роге.
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Что обнаружили во время обысков
В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ обнаружили оружие, георгиевские ленты и флаги страны-агрессора. Кроме того, обнаружили склады с прокремлевской литературой, агитационными листовками с символикой тоталитарного режима СССР и "методички" российских пропагандистов.
В них речь идет о поддержке оккупационных группировок России и "рекомендациях" по насильственному захвату власти в Украине.
По информации СБУ, функционеры КПУ планировали использовать весь "арсенал" пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровщины.
СБУ провела обыски в офисах запрещенных политических партий / Фото СБУ
Изъятые материалы уже направили на экспертизу для дальнейших процессуальных действий. Сейчас продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечению к ответственности виновных лиц.
Главное об обысках СБУ
- Недавно СБУ провела обыски на объектах Харьковской епархии УПЦ МП – там обнаружили сотни тысяч наличными в разной валюте, русскую литературу и сухпайки оккупантов.
- 7 декабря СБУ побывали на объектах УПЦ МП в трех областях Украины: Черкасской, Волынской и Херсонской.
- А 25 ноября в Черновицко-Буковинская епархия УПЦ МП. Там нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур.
- Во время обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября тоже нашли пророссийскую литературу. Кроме того, СБУ обнаружила более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.