В СБУ подчеркнули, что соблюдают принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважают право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.

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СБУ провела обыск в УПЦ МП в Харьковской области

Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Харьковской области. На территории епархии было обнаружено:

библиотеки с прокремлевской литературой,

материалы, восхваляющие страну-агрессора,

большое количество наличных денег в разной валюте, включая российские рубли.

В одной из церквей даже хранились сухпайки русских оккупационных группировок. Там же разоблачили монаха с паспортом РФ,

– рассказали в СБУ.

Правоохранители проверяют возможную причастность монаха к разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб. Все изъятые материалы направили на экспертизу.

Смотрите фото из обыска / Фото СБУ

Обыски в УПЦ МП: кратко