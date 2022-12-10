В СБУ подчеркнули, что соблюдают принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважают право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.
К теме Митрополит Московский патриархат Иосаф был отправлен под ночной домашний арест.
СБУ провела обыск в УПЦ МП в Харьковской области
Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Харьковской области. На территории епархии было обнаружено:
- библиотеки с прокремлевской литературой,
- материалы, восхваляющие страну-агрессора,
- большое количество наличных денег в разной валюте, включая российские рубли.
В одной из церквей даже хранились сухпайки русских оккупационных группировок. Там же разоблачили монаха с паспортом РФ,
– рассказали в СБУ.
Правоохранители проверяют возможную причастность монаха к разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб. Все изъятые материалы направили на экспертизу.
Смотрите фото из обыска / Фото СБУ
Обыски в УПЦ МП: кратко
- Недавно СБУ посетила объекты УПЦ МП в трех областях Украины: Черкасской, Волынской и Херсонской.
- Также 25 ноября СБУ пришла с обысками в Черновицко-Буковинской епархи е УПЦ МП. Там нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур.
- Во время обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября тоже нашли пророссийскую литературу . Кроме того, СБУ обнаружила более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.
- Всего с начала полномасштабной войны Служба безопасности вручила более 30 подозрений и открыла более 20 уголовных дел против представителей УПЦ МП.