В СБУ наголосили, що дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважають право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
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СБУ провела обшук в УПЦ МП на Харківщині
Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Харківській області. На території єпархії виявили:
- бібліотеки з прокремлівською літературою,
- матеріали, що вихваляють країну-агресора,
- велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями.
В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ,
– розповіли в СБУ.
Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність монаха до розвідувально-підривної діяльності російських спецслужб. Всі вилучені матеріали скерували на експертизу.
Дивіться фото з обшуку / Фото СБУ
Обшуки в УПЦ МП: коротко
- Нещодавно СБУ навідалася до об'єктів УПЦ МП у трьох областях України: Черкаській, Волинській і Херсонській.
- Також 25 листопада СБУ прийшла з обшуками до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Там знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур.
- Під час обшуків Києво-Печерської лаври 22 листопада теж знайшли проросійську літературу. Крім того, СБУ виявила понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.
- Загалом від початку повномасштабної війни Служба безпеки вручила понад 30 підозр та відкрила понад 20 кримінальних справ проти представників УПЦ МП.