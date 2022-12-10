В СБУ наголосили, що дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважають право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

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СБУ провела обшук в УПЦ МП на Харківщині

Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Харківській області. На території єпархії виявили:

бібліотеки з прокремлівською літературою,

матеріали, що вихваляють країну-агресора,

велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями.

В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ,

– розповіли в СБУ.

Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність монаха до розвідувально-підривної діяльності російських спецслужб. Всі вилучені матеріали скерували на експертизу.

Дивіться фото з обшуку / Фото СБУ

Обшуки в УПЦ МП: коротко