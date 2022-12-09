Служба безпеки України серйозно взялася за московських попів та робить усе, аби зупинити їхню проросійську діяльність. Зокрема, у п'ятницю, 9 грудня, відбувалось засідання одного з судів міста Кропивницького у справі єпископа Іосафа.

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Кіровоградський священник працював на Росію

Як повідомляє слідство, священнослужитель співпрацював з предстоятелем Російської православної церкви Кирилом, що у миру Володимир Гундяєв. Той поширював на Кіровоградщині ворожу імперську літературу та передавав вказівки від "кураторів" зі столиці Росії.

Правоохоронці виявили чималу кількість документів, що є доказами листування Іосафа з авторами московських методичок. Важливо зазначити, що у знайденій літературі не просто хвалили Росію, а й ставили під сумнів український суверенітет та вихваляли кремлівський режим.

Зверніть увагу! Експертиза, яку провели силовики, встановила, що діяльність митрополита Іосафа загрожує державній безпеці України. Однак оголосили підозру священнослужителю за статтею 161 кримінального кодексу, у якій йдеться про порушення прав громадян щодо їхніх релігійних переконань.

Обрання запобіжного заходу митрополиту

Кіровоградський прокурор Сергій Ожог піл час засідання суду просив відправити Іосафа під цілодобовий домашній арешт у Кропивницькому, але наполягав дозволити йому відвідувати лікарні та інші медичні заклади. Окрім того, Ожог наголосив, що існує серйозний ризик втечі підозрюваного та тиску на свідків.

Водночас адвокат митрополита Сергій Галушко твердив, що клопотання є необґрунтованим. Також він запевнив, що Іосаф співпрацює зі слідством і не буде переховуватися. Він зауважив, що підозрюваний немає рідних і не зможе вижити у разі цілодобового домашнього арешту.

Урешті-решт суд частково задовольнив клопотання слідства та оголосив Іосафу нічний домашній арешт до 30 січня.

Позиція Іосафа щодо війни та Криму

Митрополит упродовж засідання підтримував адвоката та під час перерви сказав журналістам, що не спілкувався з предстоятелем РПЦ після початку повномасштабного вторгнення. За його словами, опубліковані у ЗМІ його листи – це те, що "надсилає канцелярія багатьом священникам".

Я не входжу до найближчого оточення Кирила. Де я, а де патріарх. Я негативно ставлюсь до російського вторгнення. Подивіться мої заяви на нашій сторінці Кіровоградської єпархії. Були також мої звернення до Путіна,

– сказав Іосаф.

На питання про окупацію Криму він сказав журналісту, що "ставиться до неї так, як і він". Також силовики знайшли у митрополита георгіївську стрічку, Іосаф посинив, що це "батько воював".

Нагадаємо, про відновлення духовної незалежності України та очищення нашої держави від московських попів навіть говорили на засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Тобто це питання важливе для існування нашої держави.