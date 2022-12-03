Під час засідання члени Ставки проаналізували темпи відновлення пошкодженої військової техніки. Крім того, обговорили забезпечення сил оборони озброєнням і боєприпасами.

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На що звернули увагу

Учасники засідання проаналізували перебіг відновлення енергетичної системи України та реалізацію заходів із забезпечення автономної роботи об'єктів критичної інфраструктури.

Також обговорили продовження реалізації заходів із забезпечення духовної незалежності України.

Нагадаємо, що у четвер, 1 грудня, Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Відомості про цю юридичну особу вже внесли до Єдиного державного реєстру.

Питання Києво-Печерської Лаври: перебіг подій