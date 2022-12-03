В ходе заседания члены Ставки проанализировали темпы восстановления поврежденной военной техники. Кроме того, обсудили обеспечение сил обороны вооружением и боеприпасами.
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На что обратили внимание
Участники заседания проанализировали ход восстановления энергетической системы Украины и реализацию мер по обеспечению автономной работы объектов критической инфраструктуры.
Также обсудили продолжение реализации мер по обеспечению духовной независимости Украины.
Напомним, что в четверг, 1 декабря, Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Сведения об этом юридическом лице уже внесли в Единый государственный реестр.
Вопрос Киево-Печерской Лавры: ход событий
- СНБО 1 декабря поручил внести законопроект, касающийся запрета связанных с Россией религиозных организаций. Также было принято решение проверить правовые основания пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
- Уже в четверг, 1 декабря, Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. В Единый государственный реестр уже внесли сведения о соответствующем юридическом лице.
- Министр культуры Украины Александр Ткаченко отметил, что теперь вся территория Лавры – государственная собственность. Речь как о Верхней, где расположены заповедник и музей. Так и Нижнюю, которую еще при президентстве Януковича передали УПЦ в бессрочную аренду.
- Вскоре секретарь СНБО Алексей Данилов решил расставить точки над "і". По его словам, Киево-Печерская Лавра не переходила к ПЦУ. Он добавил, что соответствующие документы не принимал ни Кабмин, ни другие украинские ведомства.
- Тем временем слухи о переходе Лавры к ПЦУ не на шутку разожгли огонь среди самих россиян. В стране-агрессорке уже даже призывают бомбить святыню. Мол, если она не подчиняется РПЦ, ее нужно стереть с лица земли.