Служба безопасности Украины серьезно взялась за московских попов и делает все, чтобы остановить их пророссийскую деятельность. В частности, в пятницу, 9 декабря, проходило заседание одного из судов города Кропивницкого по делу епископа Иосафа.

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Кировоградский священник работал на Россию

Как сообщает следствие, священнослужитель сотрудничал с предстоятелем Русской православной церкви Кириллом, которого зовут Владимир Гундяев. Тот распространял в Кировоградской области враждебную имперскую литературу и передавал указания от "кураторов" из столицы России.

Правоохранители обнаружили немало документов, которые являются доказательствами переписки Иосафа с авторами московских методичек. Важно отметить, что в найденной литературе не просто хвалили Россию, но ставили под сомнение украинский суверенитет и восхваляли кремлевский режим.

Обратите внимание! Экспертиза, проведенная силовиками, установила, что деятельность митрополита Иосафа угрожает государственной безопасности Украины. Однако объявили подозрение священнослужителю по статье 161 Уголовного кодекса, в которой говорится о нарушении прав граждан по их религиозным убеждениям.

Избрание меры пресечения митрополиту

Кировоградский прокурор Сергей Ожог после заседания суда просил отправить Иосафа под круглосуточный домашний арест в Кропивницком, но настаивал разрешить ему посещать больницы и другие медицинские учреждения. Кроме того, Ожог подчеркнул, что существует серьезный риск побега подозреваемого и давления на свидетелей.

В то же время адвокат митрополита Сергей Галушко утверждал, что ходатайство необоснованно. Также он заверил, что Иосаф сотрудничает со следствием и не будет скрываться. Он отметил, что подозреваемый нет родных и не сможет выжить в случае круглосуточного домашнего ареста.

В конце концов, суд частично удовлетворил ходатайство следствия и объявил Иосафу ночной домашний арест до 30 января.

Позиция Иосафа по поводу войны и Крыма

Митрополит заседание поддерживал адвоката и во время перерыва сказал журналистам, что не общался с предстоятелем РПЦ после начала полномасштабного вторжения. По его словам, опубликованные в СМИ его письма – это то, что "отправляет канцелярия многим священникам".

Я не вхожу в ближайшее окружение Кирилла. Где я, где патриарх. Я отрицательно отношусь к российскому вторжению. Посмотрите мои заявления на нашей странице Кировоградской епархии. Были также мои обращения к Путину,

– сказал Иосаф.

На вопрос об оккупации Крыма он сказал журналисту, что "относится к ней так же, как и он". Также силовики нашли у митрополита георгиевскую ленту, Иосаф посинил, что это "отец воевал".

Напомним, о восстановлении духовной независимости Украины и очищение нашего государства от московских попов даже говорили на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. То есть этот вопрос важен для существования нашего государства.