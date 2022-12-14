У межах контрдиверсійних заходів Служба безпеки провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених партій. Безпекові заходи проводили у Києві, Дніпрі і Кривому Розі.
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Що виявили під час обшуків
У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ знайшли зброю, георгіївські стрічки і прапори країни-агресора. Крім того, виявили склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму СРСР і "методички" російських пропагандистів.
У них йдеться про підтримку окупаційних угруповань Росії і "рекомендації" щодо насильницького захоплення влади в Україні.
За інформацією СБУ, функціонери КПУ планували використати весь "арсенал" пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини.
СБУ провела обшуки у офісах заборонених політичних партій / Фото СБУ
Вилучені матеріали вже направили на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.
Головне про обшуки СБУ
- Нещодавно СБУ провела обшуки на об'єктах Харківської єпархії УПЦ МП – там виявили сотні тисяч готівкою в різній валюті, російську літературу та сухпайки окупантів.
- 7 грудня СБУ побували на об'єктах УПЦ МП у трьох областях України: Черкаській, Волинській і Херсонській.
- А 25 листопада у Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Там знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур.
- Під час обшуків Києво-Печерської лаври 22 листопада теж знайшли проросійську літературу. Крім того, СБУ виявила понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.