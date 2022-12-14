У межах контрдиверсійних заходів Служба безпеки провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених партій. Безпекові заходи проводили у Києві, Дніпрі і Кривому Розі.

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Що виявили під час обшуків

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ знайшли зброю, георгіївські стрічки і прапори країни-агресора. Крім того, виявили склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму СРСР і "методички" російських пропагандистів.

У них йдеться про підтримку окупаційних угруповань Росії і "рекомендації" щодо насильницького захоплення влади в Україні.

За інформацією СБУ, функціонери КПУ планували використати весь "арсенал" пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини.

СБУ провела обшуки у офісах заборонених політичних партій / Фото СБУ

Вилучені матеріали вже направили на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

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