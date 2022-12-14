У межах контрдиверсійних заходів Служба безпеки провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених партій. Безпекові заходи проводили у Києві, Дніпрі і Кривому Розі.

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Що виявили під час обшуків

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ знайшли зброю, георгіївські стрічки і прапори країни-агресора. Крім того, виявили склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму СРСР і "методички" російських пропагандистів.

У них йдеться про підтримку окупаційних угруповань Росії і "рекомендації" щодо насильницького захоплення влади в Україні.

Зауважте! Загалом від початку повномасштабної війни Служба безпеки вручила понад 30 підозр та відкрила понад 20 кримінальних справ проти представників УПЦ МП.

За інформацією СБУ, функціонери КПУ планували використати весь "арсенал" пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини.

СБУ провела обшуки у офісах заборонених політичних партій / Фото СБУ

Вилучені матеріали вже направили на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

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