СБУ завершила перевірку храмів УПЦ МП на Львівщині

На території Львівської УПЦ (МП) знайшли антиукраїнську літературу та документи щодо сприяння мобілізації у РФ. Про це повідомив начальник ЛОДА Максим Козицький. Читайте також Георгіївські стрічки та прапори Росії: СБУ провела обшуки в офісах заборонених політичних партій

На території Львівської єпархії УПЦ (МП) виявили антиукраїнську літературу російського видавництва, яка нівелює духовне значення української церкви та пропагує міжконфесійну ворожнечу.

В робочих кабінетах та особистих речах отців єпархії знайшли:

фото документа щодо сприяння мобілізації російських громадян – "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами рф";

скриншот переписки зі звинуваченням натівців у війні в Україні;

паспорт громадянина України, який фізично вже кілька років не перебуває на території єпархії і його розписки щодо повернення боргових зобов'язань.

Всі вилучені матеріали скерували на експертизу.

Що СБУ знайшла на території Львівської єпархії УПЦ МП / Фото СБУ

Козицький також нагадав, що співробітники СБУ проводили контррозвідувальні заходи у Львівській єпархії Української православної церкви, Свято-Троїцькому храмі у Львові, притулку для знедолених у Дрогобичі, церкві Покрову Пресвятої Богородиці у Бориславі та у храмі преподобного Амфілохія Почаївського у Мостиськах.

СБУ завершила обшуки Московського патріархату в 9 областях

14 грудня завершились обшуки на об'єктах УПЦ МП у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях. Вже традиційно, СБУ знайшла величезну кількість пропагандистської символіки.

Під час обшуків СБУ виявила в єпархіях російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів. Крім того, фахівці знайшли георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і "методички" Кіріла щодо поширення ворожої пропаганди через вірян.

Обшуки в УПЦ МП: актуально

Попередньо СБУ провела обшуки на об'єктах Харківської єпархії УПЦ МП – там виявили сотні тисяч готівкою в різній валюті, російську літературу та сухпайки окупантів.

7 грудня СБУ побували на об'єктах УПЦ МП у трьох областях України: Черкаській, Волинській і Херсонській.

А 25 листопада у Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Там знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур.

Під час обшуків Києво-Печерської лаври 22 листопада теж знайшли проросійську літературу. Крім того, СБУ виявила понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.

Важливо! Загалом від початку повномасштабної війни Служба безпеки вручила понад 30 підозр та відкрила понад 20 кримінальних справ проти представників УПЦ МП.