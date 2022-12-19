Иерей из Харьковской области всех людей с проукраинской позицией называет "бандерами". В частной переписке правоохранители увидели много интересного.
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Что нашли в телефоне харьковского иерея
Священнослужителя, исповедующего антиукраинскую позицию, пограничники задержали на въезде в столицу.
В телефоне мужчины нашли номера российских операторов и пропагандистские материалы. В своих переписках он называет украинцев бандеровцами, Россию – матушкой, а себя – мучеником.
Он беспокоился и ждал момента, когда его сдадут знакомые "бандеры". Однако в руки пограничников он попал самостоятельно. Совсем скоро он сможет рассказывать о своих проповедях СБУ.
Скелеты в шкафу харьковского иерея / Госпогранслужба
Недавние обыски СБУ в УПЦ МП
- 16 декабря СБУ провели обыск в учреждениях Украинской православной церкви московского патриархата Балты Одесской области. Там был найден портрет настоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла. А также литературу с пропагандой "русского мира", изданную в России. По таким материалам учатся в семинариях и приходских школах.
- Также недавно прошли обыски во Львовской епархии УПЦ (МП). Там нашли антиукраинскую литературу и документы о содействии мобилизации оккупантов. В течение 14 правоохранители провели обыски в девяти областях. Речь идет о Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях. В СБУ показали фото "находок".
- А незадолго до этого было разоблачен диакон УПЦ МП, агитировавший за "присоединение" Запорожья к России.
- В Харьковской епархии УПЦ МП нашли сотни тысяч наличных, прокремлевскую литературу и сухпайки оккупантов, а в Киевской и Херсонской – подозрительных лиц, незарегистрированное оружие и российские агитки.