Иерей из Харьковской области всех людей с проукраинской позицией называет "бандерами". В частной переписке правоохранители увидели много интересного.

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Что нашли в телефоне харьковского иерея

Священнослужителя, исповедующего антиукраинскую позицию, пограничники задержали на въезде в столицу.

В телефоне мужчины нашли номера российских операторов и пропагандистские материалы. В своих переписках он называет украинцев бандеровцами, Россию – матушкой, а себя – мучеником.

Он беспокоился и ждал момента, когда его сдадут знакомые "бандеры". Однако в руки пограничников он попал самостоятельно. Совсем скоро он сможет рассказывать о своих проповедях СБУ.



Скелеты в шкафу харьковского иерея / Госпогранслужба

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