Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. По его словам, священник УПЦ МП был осужден за государственную измену.

Обратите внимание Из российского плена вернули американца, задержанного еще в июне в Херсонской области

Священник УПЦ МП помог в освобождении американца

Андрей Юсов отметил, что священник Украинской православной церкви Московского патриархата, которого сегодня передали России, поспособствовал освобождению из плена американца Суэди Мукерези, которого еще в июне россияне похитили в Херсонской области.

Могу интересную деталь сообщить. Сегодня россияне в своих телеграмм-каналах сообщили, что они забрали священника УПЦ МП, который в Украине получил приговор за государственную измену. Скажу, что не без его помощи в этом контексте вернулся сегодня и гражданин США в Украину и может вернуться домой,

– заявил Юсов.