Ієрей з Харківщини усіх людей з проукраїнською позицією називає "бандерами". У приватному листуванні правоохоронці побачити багато цікавого.
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Що знайшли у телефоні харківського ієрея
Священнослужителя, який сповідує антиукраїнську позицію, прикордонники затримали на в'їзді у столицю.
В телефоні чоловіка знайшли номери російських операторів та пропагандистські матеріали. У своїх листуваннях він називає українців бандерівцями, Росію – матушкою, а себе – мучеником.
Він непокоївся та чекав на момент, коли його здадуть знайомі "бандери". Проте у руки прикордонників він потрапив самостійно. Зовсім скоро він зможе розповідати свої проповіді СБУ.
Скелети у шафі харківського ієрея / Держприкордонслужба
Нещодавні обшуки СБУ в УПЦ МП
- 16 грудня СБУ провели обшук в установах Української православної церкви московського патріархату міста Балта Одеської області. Там знайшли портрет настоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила. А також літературу з пропагандою "руського мира", яку видали у Росії. За такими матеріалами навчаються у семінаріях та приходських школах.
- Також нещодавно відбулися обшуки у Львівській єпархії УПЦ (МП). Там знайшли антиукраїнську літературу та документи щодо сприяння мобілізації окупантів. Загалом впродовж 14 правоохоронці провели обшуки у дев'яти областях. Мовиться про Закарпатську, Чернівецьку, Рівненську, Волинську, Миколаївську, Сумську, Львівську, Житомирську та Херсонську області. У СБУ показали фото "знахідок".
- А незадовго до цього було викрито диякона УПЦ МП, який агітував за "приєднання" Запоріжжя до Росії.
- У Харківській єпархії УПЦ МП знайшли сотні тисяч готівки, прокремлівську літературу та сухпайки окупантів, а в Київській та Херсонській – підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки.