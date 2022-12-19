Ієрей з Харківщини усіх людей з проукраїнською позицією називає "бандерами". У приватному листуванні правоохоронці побачити багато цікавого.

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Що знайшли у телефоні харківського ієрея

Священнослужителя, який сповідує антиукраїнську позицію, прикордонники затримали на в'їзді у столицю.

В телефоні чоловіка знайшли номери російських операторів та пропагандистські матеріали. У своїх листуваннях він називає українців бандерівцями, Росію – матушкою, а себе – мучеником.

Він непокоївся та чекав на момент, коли його здадуть знайомі "бандери". Проте у руки прикордонників він потрапив самостійно. Зовсім скоро він зможе розповідати свої проповіді СБУ.



Скелети у шафі харківського ієрея / Держприкордонслужба

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