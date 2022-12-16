Інформацію про це у Службі безпеки України підтвердили для журналістів. Обшуки відбулися 9 грудня.
До теми Україна у межах обміну полоненими передала Росії священика УПЦ МП, засудженого за держзраду
Контрдиверсійні заходи були у таких установах:
- Свято-Покровському чоловічому монастирі;
- Управлінні Балтською єпархією УПЦ МП;
- резиденції митрополита Балтського та Ананьївського Олексія (Сергія Гроха).
Храм у Балті / Фото Суспільного
СБУ провела обшуки в Одеській області / Фото Суспільного
Що знайшли в УПЦ МП
За інформацією СБУ, обшуки відбулися, щоб з'ясувати, виправдовують або заперечують російську агресію у московській церкві Балти. Слідчі знайшли у єпархіальному управлінні портрет настоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила.
Крім цього, у монастирі зберігали літературу з пропагандою "руського мира", яку видали у Росії. За такими матеріалами навчаються у семінаріях та приходських школах. Також знайшли інструкції для запобігання зближенню УПЦ з ПЦУ та запереченнями канонічності ПЦУ.
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Підтримують зв'язки з Росією
У СБУ розповіли, що Сергій Грох, який є митрополитом Балтським та Ананьївським, має зв'язки з місцевими ексрегіоналами. Архідиякон монастиря має зв'язки з Росією і після вторгнення окупантів у 2014 році відвідував Москву.
Що знайшли слідчі / Фото Суспільного
СБУ встановила, що частина монахів єпархії підтримують релігійний зв'язок із представниками російської православної церкви. Наразі правоохоронці вирішують, як кваліфікувати знахідки у Балті.
Журналісти звернулися за коментарями до секретаря Одеського єпархіального управління УПЦ МП Євгена Гутьяра та завідувача канцелярії Балтського єпархіального управління Дмитра Мурафи. Проте вони не відповідають на телефонні дзвінки.
Що відбувається з московською церквою в Україні: останні новини
- Обшуки також відбулися у Львівській єпархії УПЦ (МП). Там знайшли антиукраїнську літературу та документи щодо сприяння мобілізації окупантів.
- Правоохоронці провели обшуки у дев'яти областях. Мовиться про Закарпатську, Чернівецьку, Рівненську, Волинську, Миколаївську, Сумську, Львівську, Житомирську та Херсонську області. У СБУ показали фото "знахідок".
- Президент Володимир Зеленський наклав санкції ще на сімох представників московського патріархату в Україні.