Інформацію про це у Службі безпеки України підтвердили для журналістів. Обшуки відбулися 9 грудня.

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Контрдиверсійні заходи були у таких установах:

Свято-Покровському чоловічому монастирі;

Управлінні Балтською єпархією УПЦ МП;

резиденції митрополита Балтського та Ананьївського Олексія (Сергія Гроха).



Храм у Балті / Фото Суспільного



СБУ провела обшуки в Одеській області / Фото Суспільного

Що знайшли в УПЦ МП

За інформацією СБУ, обшуки відбулися, щоб з'ясувати, виправдовують або заперечують російську агресію у московській церкві Балти. Слідчі знайшли у єпархіальному управлінні портрет настоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила.

Крім цього, у монастирі зберігали літературу з пропагандою "руського мира", яку видали у Росії. За такими матеріалами навчаються у семінаріях та приходських школах. Також знайшли інструкції для запобігання зближенню УПЦ з ПЦУ та запереченнями канонічності ПЦУ.

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Підтримують зв'язки з Росією

У СБУ розповіли, що Сергій Грох, який є митрополитом Балтським та Ананьївським, має зв'язки з місцевими ексрегіоналами. Архідиякон монастиря має зв'язки з Росією і після вторгнення окупантів у 2014 році відвідував Москву.

Що знайшли слідчі / Фото Суспільного

СБУ встановила, що частина монахів єпархії підтримують релігійний зв'язок із представниками російської православної церкви. Наразі правоохоронці вирішують, як кваліфікувати знахідки у Балті.

Журналісти звернулися за коментарями до секретаря Одеського єпархіального управління УПЦ МП Євгена Гутьяра та завідувача канцелярії Балтського єпархіального управління Дмитра Мурафи. Проте вони не відповідають на телефонні дзвінки.

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